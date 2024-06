Paolo Cattin presenta "Collezionare orologi di lusso"

Milano, 5 giu. (askanews) – Dopo i primi due volumi, Paolo Cattin torna a pubblicare e presenta “Collezionare orologi di lusso”, il terzo libro di uno dei più grandi collezionisti di orologi al mondo. Il suo Ambrosiano, a Milano dal 2001, è un punto di riferimento nella compravendita professionale di orologi di lusso, metalli preziosi e diamanti. Con “Collezionare orologi di lusso”, Cattin ha voluto esporre i comandamenti di questo mercato.

“All’interno di questo libro ci sono delle regole fondamentali che seguono tutte le persone che si avvicinano al collezionismo. Ho cercato di sviluppare dei punti fondamentali che accomunano i collezionisti in senso molto aperto. Ho cercato di tirar fuori nove punti fondamentali che rappresentano i valori fondamentali del collezionista. Le cose che muovono il mondo del collezionismo è l’approfondimento e lo studio più approfondito di una materia. Sto continuando a fare investimenti per arricchire la collezione per completarla, però la cosa su cui sto investendo di più è l’approfondimento di certe dinamiche di produzione.

Parallelamente portiamo avanti il Daytona Museum che è un progetto che raccoglie una collezione di Daytona prodotti dal 1991 al 2000, nati con il cinturino in pelle. Ho cercato di raccogliere tutta la produzione seguendo tutta la logica della produzione. Arricchisco la collezione di quelle piccole cose che mi mancano per completare i set di produzione. Se dovessi consigliare qualcosa a chi si approccia a questo mondo consiglierei di sviluppare la passione ed approfondire l’aspetto culturale”.

Non solo valore economico, ma anche acquisizione culturale e storica. Cattin ha aperto le porte del suo mondo a tutti con “Collezionare orologi di lusso”.