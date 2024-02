Paolo Ciani (Pd) a Budapest vede Ilaria Salis: forte, ma provata

Milano, 20 feb. (askanews) - Il deputato del Pd Paolo Ciani a Budapest ha potuto vedere in carcere Ilaria Salis, detenuta da un anno con l'accusa di aver aggredito dei neonazisti. "Ho trovato una donna forte ma sicuramente provata da un anno di carcerazione preventiva, un anno difficile perché ha p...

Milano, 20 feb. (askanews) – Il deputato del Pd Paolo Ciani a Budapest ha potuto vedere in carcere Ilaria Salis, detenuta da un anno con l’accusa di aver aggredito dei neonazisti. “Ho trovato una donna forte ma sicuramente provata da un anno di carcerazione preventiva, un anno difficile perché ha passato alcuni mesi in isolamento”, ha dichiarato dopo la visita in carcere. “È stato un anno duro ma mi ha detto che nell’ultimo mese la situazione è migliorata, segno che l’attenzione da parte dell’Italia ha suscitato i primi effetti, oggi vorrebbe che si decidesse presto sui domicliari”. E soprattutto “vorrebbe ricevere un processo equo”.