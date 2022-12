Paolo Fox, l'oroscopo del 2023 tra lavoro, amore e fortuna

Si sa, con la fine dell’anno sono diverse le cose che immancabilmente arrivano.

L’oroscopo di Paolo Fox in un certo senso è uno di questi. L’astrologo a “I Fatti vostri” ha svelato segno per segno cosa accadrà nel 2023. Ogni segno zodiacale è stato accompagnato da un grafico nel quale viene mostrato quale sarà l’andamento dei segni in amore, fortuna e lavoro.

Paolo Fox, l’oroscopo 2023: le previsioni segno per segno

Ariete

Anno non facile per gli Ariete, ma comunque interessantissimo specie nella prima parte dell’anno.

Fox ha spiegato che “Il 2023 nasce con un Giove molto importante e […] che i primi sei mesi di quest’anno saranno estremamente interessanti per tutti quelli che vogliono sviluppare un progetto, che vogliono anche cercare di risanare dei conti che sono rimasti in sospeso perché non ci dimentichiamo che non sono pochi quelli che hanno avuto dei problemi di tipo economico”.

Attenzione invece alla seconda parte dell’anno che potrebbe essere “un po’ offuscata.

Per quanto riguarda il lavoro ottobre, novembre e dicembre sono mesi in cui dovrete fermarvi e riflettere in futuro. Fortuna media, marzo e aprile sono i mesi più interessanti”.

Toro

Per i Toro il 2023 sarà una grande occasione per prendere grandi decisioni specie nel mese di maggio. Non solo. I nati sotto questo segno potranno sbloccare alcune situazioni: “Alcuni, già nel 2022 hanno chiuso una storia e aperto un’altra vita, oppure semplicemente hanno voluto cambiare alcuni percorsi di lavoro.

Quindi, voi che maturate le grandi decisioni lentamente, con questo maggio avrete modo di fare ciò che desiderate, liberarvi da problemi e situazioni conflittuali per guardare oltre. Venere sarà nel vostro segno a marzo ed insieme ad aprile e maggio saranno interessanti perché vi porteranno emozioni”.

Gemelli

Anno non semplice per i Gemelli che potrebbero avere qualche dubbio sul lavoro. L’amore sarà però un aspetto positivo che potrebbe funzionare meglio di altri, soprattutto se si tiene conto che “il 2023 premia ad aprile perché avremo una bella Venere.

E poi quest’anno ci sarà un evento speciale, perchè Venere sarà favorevole fra giugno e ottobre”. Attenzione perché “Dovrete sanare alcune problematiche, soprattutto se avrete speso troppo o se ci sono conflitti di vario genere […]”

Cancro

Il transito di Giove potrebbe lasciare della stanchezza nei Cancro in questo 2022 e anche nel 2023 non sarà facile. Ad ogni modo si appresta ad essere “un anno importante, perchè Saturno torna attivo da metà entrerà da marzo e Giove invece da metà maggio. Avete due validi alleati: non pensate che i mesi di gennaio, febbraio, marzo siano in qualche modo di riferimento per tutto il resto dell’anno”. Bene a partire da maggio dove ci sarà “un bellissimo cielo: Venere dal 7 entrerà nel vostro segno zodiacale e a luglio possono arrivare anche delle belle proposte di lavoro con Mercurio nel segno, Saturno ottimo e Giove favorevole”.

Leone

Anche i Leone dovranno stare attenti all’inizio dell’anno che potrebbe essere un po’ agitato, ma con una sfida non indifferente: “già durante giugno potrete dire come la pensate e recuperare un rapporto se vi sono state delle problematiche. Questo è un anno che va sfruttato nei primi 5 mesi: entro maggio dovreste trovare un accordo, firmare un contratto, se c’è un problema di casa, personale..”. Occhio perché “quello che non riuscite a sbloccare nei primi mesi dell’anno, sarà difficile da fare dopo…”

Vergine

Inizio dell’anno particolare per questo segno e che potrebbe essere “un po’ ambiguo perchè avrete Giove in ottimo aspetto a partire da metà maggio e dall’altra avrete un Saturno in opposizione”. Ciò significa che “realisticamente dovete chiudere quello che non avrete voglia di fare. La primavera porterà giustizia da questo punto di vista. Da maggio ci sarà conforto. Non è un anno difficile, ma dovrete stare attenti alla forma e alla sostanza […]”.



Bilancia

Inizio dell’anno non facile per i Bilancia che però già dalla seconda metà del 2023 dovrebbe risollevarsi: “Gennaio, febbraio, marzo, aprile sono dei mesi un po’ giù, mentre dopo quando Giove non sarà più opposto, ecco la liberazione. A novembre ci sarà una bellissima Venere, ad ottobre un ottimo Mercurio: questo è un anno che va giocato soprattutto alla fine, specie se avete avuto dei dubbi”.

Scorpione

Il 2023 per gli Scorpione sarà importantissimo specie nel periodo primaverile: “Molti di voi dovranno decidere su di un contratto, addirittura se continuare a lavorare in quell’azienda oppure no. Se state a casa, allora, tra marzo, aprile e maggio dovrete anche decidere se volete cambiare casa”. I grandi cambiamenti arriveranno prima della primavera “poi giugno, luglio e agosto saranno tranquilli per i sentimenti. Mercurio a novembre e Venere a dicembre porteranno qualcosa di più.”



Sagittario

Ottima crescita per i Sagittario in vista del 2023. Paolo Fox ha spiegato che “tutto quello che avete impostato nel 2022 sarà importante nel 2023. La prima parte dell’anno sarà migliore della seconda. La fortuna negli incontri verrà fuori a marzo e a luglio”.

Capricorno

I Capricorno sentono su di loro il peso delle responsabilità. Ciò porterà ad un’inevitabile stanchezza. Da qui il consiglio di fare attenzione a chi si frequenta: “Nei primi mesi dell’anno dovrete capire se alcune persone devono continuare a stare con voi per portare avanti alcuni progetti oppure no“. Molto meglio nella seconda parte dell’anno che sarà preziosa per chi ha progetti di vita come il matrimonio e un figlio: “Tra giugno, luglio e agosto con Giove e Saturno favorevoli andrete avanti. Nessuno vi butta giù, state tranquilli”.

Acquario

Per gli Acquario i primi mesi dell’anno saranno intensi sia sul lavoro che sui sentimenti. Occhio ad eventuali storie complicate: “Se avete delle persone importanti Gennaio, febbraio e marzo sono mesi in cui confermerete un sentimento […] sul lavoro se dovete firmare contratti, fino a maggio c’è un grande oroscopo, dopodiché i giochi sono fatti”. Ciò significa che le grandi decisioni dovranno arrivare nei prossimi mesi.

Pesci

Il segno dei Pesci avrà su di sè una grande forza anche se le responsabilità che avete su di voi saranno tante: “La cosa bella è che state riguadagnando quella sicurezza in voi stessi che ultimamente non c’è stata. Ancora una volta Saturno nel segno e Giove in ottimo aspetto vi fanno crescere vi rendono ancora più forti. Se volete dichiarare un amore, firmare un accordo il mese di febbraio sarà molto importante, perché avrete Venere nel segno che riesce a dare sviluppo alla vostra emotività”.