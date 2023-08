Paolo Fox ha rivelato nel suo oroscopo quali sono le previsioni per il 3 agosto segno per segno

L’esperto Paolo Fox riporta le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 3 agosto, segno per segno. Amore, lavoro e fortuna: ecco a cosa devono fare attenzioni i vari segni zodicali.

Oroscopo Paolo Fox 3 agosto: le previsioni astrologiche dell’esperto

Ariete: Non dovete fermatevi proprio adesso perché questo cielo è molto importante e porta belle notizie. Se ci sono state problematiche di lavoro arrivano miglioramenti. I single devono muoversi perché agosto porta grandi emozioni.

Toro: Dovreste aiutare la vostra vita a cambiare e forse anche i vostri pensieri. Lavorate adesso per ottenere di più in autunno. Attenzione in amore.

Gemelli: Con questo cielo può capitare di tutto e le sorprese a voi piacciono. Venere vi darà ciò che desiderate, soprattutto se siete soli da tempo. Sul lavoro ci sono dubbi.

Cancro: Le incertezze ci sono e i più giovani del segno sanno che devono cambiare qualcosa nella loro vita. In famiglia ci sono alcune questioni da risolvere. Attenzione sul lavoro.

Leone: La forza è con voi anche perché il sole è attivo e Venere eccellente quindi siete al centro dell’attenzione. L’unica cosa che forse vi manca in questo periodo è un po’ di privacy in più.

Vergine: Le prossime giornate portano buoni presupposti. L’amore si risveglia se lo desiderate ed è favorito con segni come toro o scorpione. Il vostro momento sarà ad ottobre, quando farete scelte importanti, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Bilancia: Cercate di recuperare tono fisico, vi siete strapazzati parecchio in questi ultimi giorni. I bilancia possono avere fortuna anche all’estero o in altre città in questo periodo. Sono favoriti gli spostamenti. In amore le cose vanno un po’ meglio ma se c’è stata una separazione bisogna andare oltre.

Scorpione: In questo periodo ci sono dubbi in amore e anche tante incertezze ma non esasperate le vostre emozioni. Cercate di capirvi meglio. Siete diventati un po’ insoddisfatti ultimamente.

Sagittario: tenete sotto controllo il lavoro perché solo dopo l’estate si parlerà di novità. Saturno è lievemente dissonante e porta qualche piccolo intoppo.

Capricorno: Per voi è un periodo di contatti, telefonate, incontri. Il capricorno in questo momento sta lavorando molto ma avrà buone intuizioni e soddisfazioni. L’amore non lo state cercando in questo periodo ma vi va bene così.

Acquario: C’è confusione nell’aria, tensione e continui rinvii di progetto. Le stelle sono promettenti e avrete buone occasioni. L’amore è messo a repentaglio solo se c’è competizione nella coppia.

Pesci: Nei prossimi quattro giorni è meglio evitare conflitti e nelle prime due settimane di agosto non date nulla per scontato. Siete preoccupati per un progetto o un nuovo inizio quindi la testa vaga tra le nuvole. Ci vuole un po’ più di concretezza.