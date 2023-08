Oroscopo Paolo Fox 4 agosto: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha rivelato nel suo oroscopo quali sono le previsioni per il 4 agosto segno per segno

Anche questa mattina Paolo Fox è intervenuto su ‘Radio Lattemiele‘ per parlare a tutti gli appassionati di astrologia. Che cosa ci si deve aspettare da questo venerdì 4 agosto? Ecco tutte le novità segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox 4 agosto: le previsioni astrologiche dell’esperto

Ariete: Potete risvegliare la vostra ambizione, perché in questo momento sono avvvantaggiati i liberi professionisti. Ci sono stati dei blocchi in passato ma ora si riesce a superarli anche grazie alle persone che si hanno accanto. Venere è attiva e i cuori solitari possono avere di più.

Toro: La seconda parte del mese porta risposte su proprietà e soldi e le prossime giornate saranno importanti. Venere è conflittuale quindi attenzione in amore dove forse c’è una lontananza da colmare.

Gemelli: Attenzione, perché la luna oggi è contraria quindi potreste fare ritardo di lavoro. Se c’è un progetto in corso non fermatevi. La situazione sentimentale è importante per le coppie che vogliono recuperare.

Cancro: Per voi Cancro questo è un periodo molto particolare. La seconda parte dell’anno è migliore della prima. Ci vuole coraggio per ottenere di più e non bisogna pensare al passato. L’amore torna più attivo.

Leone: Questo è un cielo di vigore per gli incontri e le emozioni. Venere porta giudizio e porta anche nuovi incontri per i single. Sul lavoro attenzione ai passi falsi con Giove contro.

Vergine: C’è la luna opposta e in questo momento siete stralunati. Affrontate tutto con molta calma.

Bilancia: Queste sono stelle importanti e intriganti per chi vuole vivere una relazione utile e nuova. Arrivano novità sul lavoro ma c’è ancora qualche piccolo acciacco fisico.

Scorpione: C’è Venere contraria, per questo c’è qualche tensione in amore e c’è anche nelle coppie più forti e ragionevoli.

Sagittario: Per voi è il momento di verificare alcune questioni economiche. Tutte le stelle favoriscono i progetti più importanti ma sul lavoro cercate sempre cambiamenti. Godetevi agosto alla ricerca di avventure.

Capricorno: Cari capricorno, al primo posto dei vostri interessi c’è il lavoro e la possibilità di soddisfare una certa vostra ambizione. Chi ha fatto pratica all’estero puo tornare e mettere in gioco le proprie conoscenze in Italia. C’è successo e voglia di rimettersi in gioco.

Acquario: Avete voglia di libertà. C’è una grane intolleranza nella vostra vita e anche una certa insoddisfazione. Fate una vita che non vorreste fare e avete anche rinunciato al certo per l’incerto. C’è ansia per i soldi e il lavoro.

Pesci: Le stelle aiutano e portano riflessioni in queste prime due settimane di agosto per chi vuole cambiare. Regolate i conti e risolvete questioni di soldi. Attenzione in amore con Vergine e Gemelli.