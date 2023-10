Paolo Fox, l'oroscopo di lunedì 2 ottobre: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Come andranno lavoro, amore e finanze? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo lunedì 2 ottobre.

L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per lunedì 2 ottobre

Ariete: Il problema dell’Ariete è che a volte è troppo impetuoso, quando si sente in gabbia o è costretto a fare cose che non gradisce si muove con impetuosità. In questo momento, però, hai bisogno di vivere con maggiore equilibrio.

Toro: In questa giornata le responsabilità piovono su di te: dal giugno scorso hai affrontato una serie di sfide duramente combattute per conservare ciò che possiedi di importante. Complimenti per la tua risolutezza, ma ora sei stanco. Ricordati che anche in questi momenti la vita si ritaglia nuove opportunità.

Gemelli: Oggi volete solo dedicarvi ad atività piacevoli e al relax più totale. Avete bisogno di affrontare alcune questioni di lavoro urgenti, ma ricordate che potete anche prendervi un momento per voi stessi. Attenzione alle questioni amorose lasciate in sospeso.

Cancro: Ultimamente ti senti male perché sei stato trattato ingiustamente: hai ottenuto buoni risultati ma nessuno te li ha riconosciuti a dovere. Al lavoro e in amore sta andando tutto bene.

Leone: Senti di essere colpito da tante responsabilità e nessuno ti viene in aiuto, è tutto come sempre sulle tue spalle. Sei davvero forte e capace e cerca di guardare alle tue capacità, canalizzando le energie verso chi ti da fiducia.

Vergine: Nel mese di ottobre Vergine è nel tuo segno riscoprirai molte cose positive che riguardano l’amore. I problemi sono tutti in ambito lavorativo, con Saturno contro senti di non riuscire a risolvere le questioni irrisolte.

Bilancia: Sei irritato, anche fisicamente non sei al massimo della forma e qualcuno non ti ha trattato bene. Hai una grande voglia di tornare tranquillo, ma in amore le cose sembrano andare bene. Non sotovalutare le nuove potenziali conoscenze.

Scorpione: Non ci sono state grandi emozioni nelle ultime settimane, è un periodo di calma piatta. Con Acquario e Leone potrebbero esserci dei problemi. Vorresti grosse novità, ma spesso la realtà non va di pari passo con la fantasia.

Sagittario: Nell’ambito del lavoro devi trovare nuovi stimoli, non lasciare le cose come sono sempre state o potrebbero smettere di funzionare. Le nuove relazioni potrebbero vivere qualche momento di difficoltà, ma anche le relazioni più durature potrebbero subire qualche inciampo.

Capricorno: Marte è contrario e potresti avere qualche difficoltà e vivere un momento di stanchezza. Dopo un momento di grande crisi ora hai bisogno di fare il punto della situazione e ritrovare serenità.

Acquario: Vorreste stare altrove rispetto a dove vi trovate in questo momento e oggi la Luna è dissonante. Avete Venere in opposizione fino al 9 ottobre, ma le cose da quel momento in poi cambieranno per voi in positivo.

Pesci: Siete partito con alcuni progetti interessanti che si sono un po’ arenati, verso il 23 ottobre, però, le cose torneranno a migliorare e ad ingranare. Dovreste stare tranquilli, anche se sappiamo che il vostro animo è spesso turbato da eventi negativi che vi colpiscono dall’esterno. Attenzione anche all’aspetto economico.