Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Come andranno lavoro, amore e finanze? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo lunedì 9 ottobre.

Ariete: Siete pieni di impegni di lavoro, ma fate attenzione a non lasciare l’amore troppo in secondo piano: potrebbe rivelarsi un grande errore. Mercurio in questi giorni vi è opposto, così come il Sole, e per questo vi sentirete sottotono e nervosi.

Toro: Per voi la Luna è dissonante e porta preoccupazione. Inolre, il transito di Giove nel segno zodiacale porta la necessità di occuparsi di tante cose sia nel lavoro che in amore. Così facendo, la sera si arriva senza energie, con il solo pensiero di allontanarsi dalle preoccupazioni che sono state troppe nelle ultime settimane.

Gemelli: Settimana caotica e nervosa e in amore non si può parlare di un periodo facile: le coppie hanno problemi di counicazione Parte una tensione che deve essere amministrata con saggezza. Bene in generale il lavoro anche se tutto sta andando un po’ troppo in ritardo per i tuoi gusti.

Cancro: Troverai nuove conferme in amore, mentre al lavoro tutto sta già proseguendo secondo i piani anche se sono giorni difficili dal punto di vista della fatica che dovete compiere. Questo mese ci sarà una svolta importante intorno al 12.

Leone: Questa è per voi una settimana ricca di impegni: al lavoro, per esempio, è probabile che ci siano una marea di cose da organizzare. Giove vi mette alla prova e forse dovrete riparire da zero. Avrete una settimana fortunata, ma fate attenzione alle spese.

Vergine: Con Venere che entra nel vostro segno zodiacale, è il momento giusto per rinfrancare lo spirito e stare meglio nelle vostre relazioni. Ci potrebbero essere nuovi incontri interessanti per quelli che vogliono vivere sentimenti piacevoli.

Bilancia: E’ probabile che in questi ultimi giorni non vi siate sentiti in perfetta forma, avete accumulato tensioni e livori per troppo tempo. Tra marzo e giugno qualcosa non era andato bene, ma da allora molte cose sono cambiate. Mercurio in transito nel segno e potrete parlare con favore del futuro.

Scorpione: Al lavoro state facendo fatica, siete sotto stress anche per un probabile grosso progetto che deve essere portato a compimento. Oggi ci saranno ritardi oppure piccole attenzioni da superare e questo vi ricorda che è sempre meglio portarsi avanti.

Sagittario: Non attaccatevi al passato e non fatevi condizionare da ciò che di bello è stato: troncate le relazioni ormai logore. Sul lavoro poche novità, si tratterà della solita routine che vi annoierà.

Capricorno: Il mese di ottobre è il mese delle scelte che potrebbero riguardare la casa, l’amore o anche il lavoro e in particolare una grande scelta da completare nelle giornate dell’11 e 12 ottobre. Dopo tante settimane in cui si è pensato un po’ troppo al lavoro, al denaro, a questioni di tipo pratico cercate di pensare un po’ di più ai sentimenti.

Acquario: Sole e Mercurio sono favorevoli e avrete buone idee, ma tra dire e fare c’è di mezzo il mare. Bisogna restare con i piedi ben piantati per terra, in particolare nell’ambito del lavoro bisogna essere pratici e lungimiranti, non cedere alle illusioni o alle utopie. Venere da oggi non sarà più contraria e l’amore potrà recuperare.

Pesci: Le giornate di martedì e mercoledì si prevedono agitate, quindi organizzate fin da oggi quello che dovete fare nel corso delle prossime 48 ore e visto che sapete in anticipo che ci saranno tensioni da superare, evitate incontri e impegni che possono infastidirvi. Saturno nel segno potrebbe aver già portato la possibilità di recuperare progetti interrati nel passato o collaborazioni finite da tempo.