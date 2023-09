Oroscopo Paolo Fox: le novità per i segni zodiacali del 13 settembre

Oroscopo Paolo Fox: le novità per i segni zodiacali del 13 settembre

L'oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 13 settembre 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno

Come ogni mattina, anche oggi, mercoledì 13 settembre, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di ‘Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ciecamente alle sue previsioni, ma a verificarle.

Paolo Fox, l’oroscopo di mercoledì 13 settembre 2023: le novità segno per segno

Ariete: Marte è opposto e vi creerà problemi nele cose pratiche, ma per il resto va tutto bene. Questi sono ottimi giorni per voi anche dal punto di vista delle relazioni. Venere è dalla vostra parte.

Toro: Molti di voi dovranno far fronte ad una questione immobiliare e che riguarda la casa, ma non temete perché la soluzione è dietro l’angolo. Attenzione anche ai soldi che potrebbero diventare motivo di discussione con il partner.

Gemelli: Oggi e domani sono due giornate complicate soprattutto sul lavoro e va evitata troppa carne al fuoco, altrimenti si rischia di portare le proprie frustrazioni lavorative anche dentro alle mura di casa.

Cancro: Il lavoro procede bene anche se le responsabilità sono tante. Qualche problema in più, invece, dal punto di vista sentimentale e degli affetti: trova un accordo con il partner in questi giorni non sarà affatto facile.

Leone: Al lavoro ci sono tante cose da organizzare che richiedono la vostra attenzione. In queste settimane, Venere è sempre stata dalla vostra parte e se non vi è piaciuto nessuno vuol dire che avete avuto pretese alte.

Vergine: Oggi l’amore andrà in secondo piano rispetto al lavoro. Iniziate a dare un senso ai grandi cambiamenti vissuti in primavera e anche a raccogliere qualche frutto.

Bilancia: Sei molto impegnato e stanco, e anche se hai avuto successo in qualcosa ti sei ritrovato sommerso dalle polemiche. In amore c’è ancora insicurezza e scarsa fiducia negli altri.

Scorpione: La parola chiave di questi giorni è stress. Sul lavoro stai vivendo alcune situazioni non facili e tutto questo potrebbe riversarsi anche sulla tua salute. Non hai ancora superato a pieno alcuni guai fisici che hai avuto nell’ultimo periodo.

Sagittario: Venere è favorevole e tu sei molto più generoso rispetto al solito. Concedi una seconda possibilit a chi si riavvicina a te: attenzione alla vita sentimentale nel prossimi fine settimana.

Capricorno: In questo periodo sono tanti i pianeti a favore, quindi è un periodo ottimo da tutti i punti di vista. Siete particolarmente saggi e questo vi permetterà di fare la scelta giusta. In amore meglio chiarire subito ciò che non funziona: non essere troppo impositivo o qualcuno potrebbe prenderla a male.

Acquario: Voi acquario state vivendo con tutta probabilità un momento di grande confusione e questo non fa altro che rendervi più nervosi. Sei una persona creativa e in continua ricerca di cambiamenti e forse e da lì che nasce il problema. Fino ad ottobre non ci sarà molta stabilità.

Pesci: Sabato e domenica saranno giornate migliori, mentre oggi hai voglia di buttare tutto all’aria. Porta pazienza, però, ed evita di prendere decisioni affrettate. È tutto in divenire quindi non abbiate paura dei cambiamenti, affrontateli con coraggio.