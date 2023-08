Oroscopo Paolo Fox: le novità per i segni zodiacali del 16 agosto

L'oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 16 agosto 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno

Come ogni mattina, anche oggi, mercoledì 16 agosto, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di ‘Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ciecamente alle sue previsioni, ma a verificarle.

Ariete: dopo aver affrontato una difficoltà pesante, adesso le cose vanno meglio e siete addirittura facilitati nel liberarvi di qualcosa che non vi serve più.

Toro: Nello stesso periodo dell’anno scorso non c’erano molte certezze, c’è tanta differenza. Ora vi trovate di fronte ad un panorama ricco di prospettive.

Gemelli: la dolce Venere sorride con discreta benevolenza verso il vostro segno zodiacale e avrete fortuna in amore. Il vostro umore trae grande giovamento da questo cielo: siete più sereni.

Cancro: non siate ambigui, in qualsiasi situazione sentimentale vi troviate adesso. Il passato è passato conta davvero solo il presente.

Leone: oggi sembra che tutti ce l’abbiano con voi, ma non disperate, perché con un pizzico di buona volontà potete sempre trovare un accordo.

Vergine: se soffrite di problemi di salute importanti dovete stare accorti e seguite alla lettera i consigli di un medico esperto perché vi trovate sotto un cielo nervoso.

Bilancia: non sottovalutate le occasioni che vi si presentano, specialmente quelle a partire da oggi.

Scorpione: il novilunio illumina il vostro cielo e all’orizzonte si intravede una situazione interessante che si farà più coinvolgente con il passare del tempo.

Sagittario: in questa giornata di metà agosto sono favorite le cure e i trattamenti spa, termali. La luna nuova assicurerà buoni incontri a fine giornata.

Capricorno: la giornata si apre in bellezza per quanto riguarda l’autostima. Se nel passato avete subito un’ingiustizia potete contare su ottime occasioni di rivalsa.

Acquario: con la luna nuova all’orizzonte, il lavoro è in netto miglioramento, in particolare se siete dipendenti o precari. Un accordo su cui sperate verrà rispettato.

Pesci: vi sentite tanto insoddisfatti perché ripetete ogni giorno le stesse cose. Per spezzare il circolo dovete fare qualcosa di diverso.