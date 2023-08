Oroscopo Paolo Fox: le novità per i segni zodiacali del 23 agosto

Oroscopo Paolo Fox: le novità per i segni zodiacali del 23 agosto

L'oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 23 agosto 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno

Come ogni mattina, anche oggi, mercoledì 23 agosto, l’astrologo Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di ‘Radio ‘Lattemiele’. Fox, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ciecamente alle sue previsioni, ma a verificarle.

Paolo Fox, l’oroscopo di mercoledì 23 agosto 2023: le novità segno per segno

Ariete: l’inizio settimana è favorevole, grazie ad una favorevole Venere, soprattutto in amore. Bisogna invece ragionare e fare chiarezza in ambito lavorativo e guardare il futuro con più ottimismo.

Toro: Le indecisioni e tensioni sono all’ordine del giorno. Qualcuno dovrà affrontare questioni patrimoniali, altri sentono il peso delle responsabilità lavorative. Non tutti vi hanno supportato negli sforzi che avete dovuto fare per ottenere buoni risultati.

Gemelli: Dato che le giornate di domani e di giovedì sono segnate da una Luna in opposizione, è fortemente raccomandabile di risolvere oggi eventuali problemi in campo sentimentale. Sul lavoro ci sono ritardi che vi rendono perplessi.

Cancro: Il consiglio principale è quello di muoversi con cautela: la giornata può essere interessante, ma alcune piccole tensioni negli ultimi tempi hanno avuto la meglio e l’umore vive di alti e bassi. Al momento sarebbe inopportuno non essere sinceri con il partner.

Leone: Coloro che hanno fatto passi importanti in amore possono aver trovato imprevisti sul proprio percorso: sono però sconsigliati improvvisi ripensamenti. Le persone separate potrebbero fare incontri interessanti. Anche nel lavoro si impongono scelte importanti da fare.

Vergine: Oggi è un buon giorno per prendere decisioni. L’ideale sarebbe vivere questi giorni in serenità e in modo rilassato: l’autunno sarà ricco di impegni e bisognerà arrivarci in buona forma. C’è voglia di fare e di emergere, ma se ci sono stati cambiamenti attorno a voi, meditate bene e agite con cautela.

Bilancia: Il tanto agognato riscatto è molto vicino. Lo stress va pian piano scemando e la forma fisica risplende. Alcuni fra voi si stanno prendendo rivincite su torti subiti e sono pronti ad interessanti occasioni in amore. Attenzione a non trascinarvi a lungo vicende professionali e legali nate male.

Scorpione: Ci sono tensioni su vari fronti: in amore per alcuni sono tornati alla carica vecchi problemi o inopportuni ex. A casa, tra genitori e figli sono emersi diversi punti di vista, mentre sul lavoro da una parte ci sono stimoli dovuti a nuovi incarichi, dall’altra la presenza di insicurezza.

Sagittario: Negli ultimi tempi avete dovuto fare i conti con delle novità non desiderate. Bisogna adesso fare chiarezza e rimettersi in pista per raggiungere i propri obiettivi: ma probabilmente bisognerà aspettare il mese di settembre.

Capricorno: Importanti scelte sono state già fatte e alcuni di voi sono stati premiati da grandi soddisfazioni. È stato un agosto importante, contrassegnato però anche da un po’ di stanchezza: nei rapporti interpersonali non date eccessivo peso alle inopportune critiche altrui.

Acquario: In generale state vivendo di alti e bassi e di alcuni dubbi: con il tempo dovrete prendere le dovute decisioni, tenendo a debita distanza le persone che vi mettono i bastoni tra le ruote manipolando le vostre idee. Siete insoddisfatti di una serie di cose.

Pesci: Per i nuovi progetti dovrete attendere settembre. Si sono create ultimamente varie situazioni, che riguardano sia la famiglia, sia il lavoro, dove avete espresso punti di vista diversi da quelli degli altri. La giornata di oggi è utile per il dialogo e per trovare un accordo:il rischio, altrimenti, è quello di arrivare a venerdì con il fiatone.