L'oroscopo di Paolo Fox per lunedì 14 agosto 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno

Come ogni mattina, anche oggi, lunedì 14 agosto, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di ‘Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ciecamente alle sue previsioni, ma a verificarle.

L’oroscopo di Paolo Fox: cos’hanno in serbo le stelle per oggi lunedì 14 agosto?

Ariete: oggi e domani sono favorevoli se avete bisogno di fare un po’ di chiarezza in campo sentimentale. Problemi di denaro o legali possono invece portare ad alcune preoccupazioni, ma qualche vostro caro vi starà accanto per incoraggiarvi.

Toro: ci sono diverse questioni, soprattutto professionali, che nelle ultime settimane vi hanno reso pensierosi e preoccupati. Chi ha problemi economici e di proprietà potrebbe adesso essere sconsolato: è consigliabile attendere con pazienza la fine del mese per trovare delle risposte. Se nei rapporti di coppia si sono create tensioni, non perdete la pazienza e parlatene con il partner.

Gemelli: le vicende lavorative faticano a ingranare, dunque per questo Ferragosto è consigliabile concentrarsi sulla sfera sentimentale: per gli indecisi e gli eterni adolescenti, è consigliabile concretizzare le frequentazioni che si stanno portando avanti da un po’ di tempo. Per le coppie di lunga data è bene programmare la corrente settimana, che potrebbe donarvi belle emozioni.

Cancro: vi aspetta una interessante stagione dell’amore. Le coppie, anche se nate di recente, possono ricevere importanti conferme. Per i single, tra i quali ci sono anche quelli che hanno subito forti delusioni, è arrivato il momento di mettersi in gioco.

Leone: se per alcune coppie queste giornate porteranno linfa vitale, a tutti coloro che hanno recentemente chiuso una relazione va detto che le inevitabili sofferenze porteranno a qualcosa di buono. Nel lavoro, potresti ora occupare un ruolo di grande responsabilità, ma è importante non abbandonarsi a facili litigi.

Vergine: in campo sentimentale è necessario recuperare amori un po’ usurati dal tempo: entro il mese di ottobre si potrà ritrovare la giustà stabilità. Il lavoro può in questi giorni portare a stress, ma oggi è domani è fortemente consigliabile abbandonarsi al relax.

Bilancia: per tutti voi queste sono giornate ideali per recuperare il terreno perso per strada. I problemi, anche seri, riscontrati di recente possono essere superati e ritroverete pian piano la necessaria energia per ripartire. In amore si vedono all’orizzonte belle emozioni, ma anche le amicizie potrebbero presentare importanti conferme.

Scorpione: alcuni rapporti si sono rivelati deludenti o fiacchi. Bisogna però meditare bene prima di lasciarvi andare a facili trasgressioni: per tutti voi è fondamentale ritrovare la serenità per affrontare al meglio le prossime settimane.

Sagittario: la giornata di Ferragosto potrebbe portare significativi incontri in campo sentimentale; mentre per le coppie di vecchia data potrebbero rinnovare passione e stimoli. Dal punto di vista economico è bene non lanciarsi in spese folli.

Capricorno: superato lo stress di giornata, meditate sulla sfera lavorativa: è consigliabile per tutti voi seguire ciò che vi appassiona realmente. Il 2023 può continuare ad offrirvi opportunità, ma in amore dovete tenere a bada gelosie, pettegolezzi o incomprensioni che potrebbero minare la serenità del rapporto.

Acquario: dopo i cambiamenti apportati nel corso degli ultimi mesi siete stanchi e agitati, ma per fortuna gli stimoli non mancano. In ambito familiare sono possibili incomprensioni, ma alcuni cambiamenti in campo amoroso potrebbero portare a qualche beneficio.

Pesci: a settembre per voi ci saranno soddisfazioni e riscatti ed anche le insoddisfazioni amorose potranno appianarsi. Per le giornate di metà agosto è consigliabile trovare uno stato di serenità. Tenete sotto controllo le discussioni lavorative o universitarie che vi si presenteranno nelle prossime settimane.