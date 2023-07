Argomenti trattati Ariete

Lavoro, amore, benessere e fortuna: non c’è cosa che Paolo Fox non sappia prevedere. Il suo oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio, segno per segno.

Ariete

La luna in buon aspetto significa una cosa sola: vigore. Imperativo: non tirarsi mai indietro. Nemmeno in amore.

Toro

È un periodo confusionario, ma questo, tu toro, sicuramente lo sapevi già. Cerca di non stressarti troppo e di dimenticare il passato. L’amore va così così: migliorerà.

Gemelli

È finalmente giunto il vostro momento. All’orizzonte un’estate di amori sinceri e di emozioni autentiche. Il cielo è pieno di stimoli: seguiteli!

Cancro

Sarà un weekend dispendioso, economicamente. Ma non preoccupatevi: il lavoro, se avete progetti in ballo, andrà a gonfie vele. Amore: agire entro sabato, domenica potrebbe essere troppo tardi.

Vergine

Ai vergine insoddisfatti in amore: il trucco è trovare la serenità interiore! Venere è nel segno: le cose non possono che mettersi meglio. Abbiate fiducia!

Bilancia

Gli ultimi mesi sono stati difficili, hai dato tanto, ti sei spremuta. Ti aspetta un weekend di leggerezza e soddisfazione: sei stata brava, conceditelo!

Scorpione

Weekend ad alta tensione per lo scorpione! Ultimamente intervieni sempre di petto, irruento e sicuro. Attenzione però: in amore e in famiglia sarebbe meglio andarci un po’ più cauti.

Sagittario

Il prossimo è sicuramente il tuo weekend: stelle favorevoli, energia da tutti i pori, amicizie nuove, sentimenti autentici e, cosa più importante, un viaggio alle porte. Goditelo.

Capricorno

Con Giove e Saturno favorevoli le stelle ti sono amiche: non sottovalutarle. In lavoro tutto bene, sia che tu sia nuovo sia che tu sia da tempo del mestiere. Amore: le storie finite sono ormai alle spalle, il futuro attende!

Acquario

Ti annoi, come sempre. Hai voglia di novità, come sempre. Segui la tua natura, soltanto così non manderai tutto all’aria. Coppia smorta? Concediti una trasgressione. Del resto, conosci molto bene il peso delle tue scelte.

Pesci

Una sola parola: procrastinare. I tuoi progetti rimarranno comunque in stand-by fino a settembre. Non crucciarti: tutto a suo tempo.