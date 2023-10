Il noto astrologo Paolo Fox ha pubblicato il suo oroscopo per la giornata di oggi, sabato 7 ottobre 2023, per i segni dello Zodiaco ci sono importanti novità che riguardano il mondo del lavoro e quello dei sentimenti.

Paolo Fox, l’oroscopo di sabato 7 ottobre 2023: le novità segno per segno

Ariete: Venere è opposta e per voi non c’è molto da fare, state vivendo nello stress, ma vedrete che le cose si potranno aggiustare presto. Stringete i denti e a breve avrete le vostre belle occasioni di riscatto.

Toro: In generale, in amore c’è un po’ di insofferenza ma le stelle oggi vi danno una mano perché sono dalla vostra parte. Sul lavoro fate vedere a tutti quello di cui siete capaci: rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Gemelli: Se c’è agitazione in amore, e in questi giorni è una cosa da non escludere, fatevi aiutare dagli amici. Sul lavoro scacciate via i pensieri negativi e mostrate a tutti la vostra stoffa. Non si possono ottenere grandi cose se non siete i primi a volerlo e a crederci, quindi dovete sempre impegnarvi.

Cancro: Oggi la luna è favorevole e vi potrebbe dare una mano se avete problemi in amore, anche alle coppie più affaticate. Sul lavoro vi sentite un po’ in una fase di stallo ma non dovete demordere proprio adesso, continuate per la vostra strada.

Leone: Siete un po’ stanchi e dovreste cercare un po’ di relax. Al lavoro avete molte idee, ma siete stanchi e non potete pensare di fare tutto insieme. Per l’amore sono giorni positivi.

Vergine: La giornata di oggi è un po’ complicata a causa di una luna storta che vi fa venire un po’ di pensieri negativi. Sul lavoro, invece, siete carichi e desiderosi di fare. Avete voglia di togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando. Non tutto è perduto, quindi rimboccatevi le maniche.

Bilancia: Come al solito, vi riesce molto più facile entrare in empatia con gli altri anche perché siete molto affabili e comprensivi e in generale riuscite anche a dare ottimi consigli alle persone amiche che stanno attraversando un momento di difficoltà. Dal punto di vista finanziario non si preannuncia nulla di buono all’orizzonte, anche per via di alcune difficoltà che ormai durano da tempo.

Scorpione: Approfittate di questa fase molto propizia per i contatti e per le relazioni sociali anche per allargare la cerchia dei vostri contatti. Cercate il vostroequilibrio interiore che vi porterà ad affrontare anche le questioni più spinose con una certa maturità e con diplomazia. Il weekend sarà fortunato e non vi mancherà l’energia e la grinta necessaria per affrontare ogni traversia con lo spirito giusto.

Sagittario: La fortuna non è vostra compagna di viaggio in questa fase e quindi dovrete prendere questa giornata così come viene, senza aspettarvi troppo ma senza scoraggiarvi. Le vostre finanze potrebbero attraversare un momento di crisi, cercate di gestire bene il vostro denaro senza commettere imprudenze. Pensate a riposarvi e a vivere momenti di relax.

Capricorno: Dal punto di vista della salute e dei contatti sociali state vivendo una fase che nel complesso sarà molto positiva. L’amore e le finanze rimarranno, invece, un problema. Avete speso troppi soldi e il partner non vi da grande sostegno!

Acquario: Voi acquario siete come una calamita in grado di attrarre le simpatie e l’ammirazione da parte degli altri. In questo fine settimana sono in arrivo delle sfide importanti che riguarderanno soprattutto il vostro lavoro e le vostre finanze. Dovrete farvi trovare pronti ad affrontare alcuni imprevisti che potrebbero indurvi a rivedere i vostri piani.

Pesci: Sono in arrivo delle situazioni molto fortunate che vi faranno tornare il buonumore e la speranza di poter cambiare in meglio la vostra vita. In amore le cose vanno decisamente a rilento e servirebbe un cambio di passo, ma il vostro spirito costruttivo vi porterà ad essere sempre ottimisti anche quando qualcosa non gira per il verso giusto.