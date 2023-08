Oroscopo di Paolo Fox per Ferragosto 2023: le novità segno per segno

Paolo Fox ha svelato le nuove previsioni per l’oroscopo del giorno di Ferragosto: cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro? L’astrologo ha svelato tutte le novità, come ogni mattina, sulle frequenteze di ‘Radio Lattemiele’

Paolo Fox, l’oroscopo per ferragosto 2023: tante novità per i segni

Ariete

Ferragosto è favorevole: se in questi giorni stanno nascendo relazioni, saranno destinate a diventare storie importanti. Davanti a voi si prospettano miglioramenti per coloro che hanno avuto litigi e incomprensioni. In caso di cambiamenti in ambito lavorativo, le novità potranno portare nuovi stimoli.

Toro

Dubbi e incertezze vi accompagnano in questi giorni: non avete energia per tenere viva una relazione, soprattutto per coloro che sono costretti a vivere una relazione a distanza. Se siete assediati da malumori e volete starvene per conto vostro, per questo Ferragosto sarà bene non farvi coinvolgere in attività non gradite.

Gemelli

Per tutti coloro che vivono relazioni non soddisfacenti questo potrebbe essere il periodo ideale per fare nuovi incontri e cambiare aria. Da segnalare che potreste essere attualmente sedotti da una mente brillante più che dall’aspetto fisico. In questi giorni potresti confrontarti con persone con le quali hai conti in sospeso.

Cancro

Per tutti voi è lecita e meritata una settimana di pieno di relax, in modo da rimettersi in moti a partire dal 23 agosto. In amore è consigliabile qualche riflessione, con la raccomandazione di mettere da parte inutili gelosie.

Leone

Potreste prendervi le tanto agognate soddisfazioni in campo sentimentale, soprattutto se avete portato avanti una battaglia per conquistare una persona. L’aria è favorevole anche per chi ha investito in un impresa o per coloro che hanno venduto qualcosa: si cominciano finalmente a intravedere nuove e interessanti proposte.

Vergine

I grandi cambiamenti in campo professionale hanno monopolizzato i vostri ultimi mesi, tanto che anche le questioni sentimentali sono state un po’ messe da parte: il periodo è ideale per meditare nuovi progetti, da far partire poi a fine mese; mantenete una indole curiosa e propositiva con il vostro partner.

Bilancia

In amore il periodo è indicato per tentare una riappacificazione. Chi invece gode di relazioni passionali e vive, il Ferragosto fortificherà i sentimenti. Queste settimane sono favorevoli anche per coloro che cercano di recuperare terreno economico e professionale, dopo periodi abbastanza complessi.

Scorpione

I fastidi e il nervosismo delle ultime ore invita a un Ferragosto all’insegna del relax. La vostra indole vi porta a cercare partner con i quali discutere, ma attenzione a non perdere la bussola.

Sagittario

Nuova linfa per le coppie di vecchia e nuova data. Questi giorni sono inoltre favorevoli alla chiusura di accordi o contratti da firmare.

Capricorno

Mettete da parte pettegolezzi e cercate di non perdere le staffe: qualcuno può essere stato poco corretto nei vostri riguardi, ma sarà bene affidamento sulla vostra pacatezza. L’ambito lavorativo offre interessanti indicazioni, ma non si può sperare nella collaborazione di tutti. Oggi il consiglio è quello di vivere in relax.

Acquario

Nell’ultimo periodo, il bisogno di cambiamenti vi ha portato a qualche incertezza di troppo, ma adesso siete però pronti per qualcosa di nuovo. Da una parte, in campo lavorativo si prospettano nuove mansioni importanti, dall’altra in amore e nei rapporti personali c’è bisogno di cura e protezione.

Pesci

Attenzione a possibili problemi di coppia inerenti a questioni economiche e lavorative: aggiustate le cose prima che che possano peggiorare. Le coppie nate da poco sono un po’ insicure e faticano a lasciarsi andare.