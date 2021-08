Paolo Genovese: torniamo al cinema, ma sì a vaccini e Green Pass

Roma, 12 ago. (askanews) – L’auspicio è il ritorno nelle sale, ma in sicurezza. A parlare, ad askanews, è il regista Paolo Genovese, nei giorni in cui si dibatte sull’utilizzo del Green Pass.

“Io penso che il cinema e la cultura siano vita per un Paese, ma la vita, quella importante, va preservata in tutti i modi. Auspico il ritorno in sala, le sale piene, ma in sicurezza. Penso non si possa prescindere dalla sicurezza.

Siamo troppi a dire la nostra su Green Pass e vaccini, io in questo momento tendo a fidarmi di chi ha le competenze per prendere le decisioni”.

“Penso che sia il vaccino che il Green Pass siano fondamentali in questo momento, numeri alla mano. Quello che auspichiamo è che tutto ciò avvenga in sicurezza”.