Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel si sono lasciati: "Ci stiamo separando"

Il matrimonio tra Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel è finito. L’attore e comico ha annunciato che si sono lasciati: la separazione arriva dopo oltre 20 anni di unione e una figlia insieme.

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Kessisoglu ha annunciato che lui e la moglie Sabrina Donadel si sono lasciati. Il matrimonio, andato in scena nel 2003, ha visto la nascita di una figlia. L’attore e comico ha confessato che si sta separando mentre parlava della morte dei genitori, avvenuta a pochi mesi di distanza.

Paolo ha dichiarato:

“Per un periodo, anni fa, mi ero un po’ allontanato da loro (i genitori, ndr). Era tutto rientrato, ma oggi cercherei di ricucire più in fretta. Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.