Paolo Meneguzzi, il cantante replica ancora a J Ax: il video ironico sui social

Non si ferma il dissing a distanza tra Paolo Meneguzzi e J Ax. Questa volta è il cantante di “Verofalso” e “Baciami” a replicare al rapper. Attraverso un video sui social ha mimato una telefonata a Fedez. Ricordiamo che anche J Ax nelle scorse ore aveva pubblicato su YouTube una canzone-dissing dal titolo “L’invidia del Peneguzzi”.

Paolo Meneguzzi, la nuova replica del cantante a J Ax

Attraverso una serie di stories su Instagram aveva anticipato: “Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet. Per me il Pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco, provo con una telefonata…“.

L’ironica telefonica di Paolo Meneguzzi

Le parole di Paolo Meneguzzi su Instagram hanno ripreso la sfida finale fatta da J Ax nelle ultime righe della sua canzone. In un breve video ha dichiarato tra le risatine divertite: “Pronto J-Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Mi passi Fedez per piacere perché io tenevo a parlare con lui in realtà. Bello il dissing, mi ha fatto ridere molto, ora però passami Fedez, facciamo sul serio un attimo, ciao”. A questo punto ci si chiede: J Ax prenderà di nuovo la palla e proseguirà in questa sfida a colpi di “social”?.