Paolo Moroni ucciso in Olanda, la Farnesina avvisa la famiglia: indagini in corso

L'ingegnere Paolo Moroni, 42 anni, è stato ucciso in Olanda dove era appena tornato per lavoro: gli investigatori indagano sulla vicenda.

É giallo sul caso di Paolo Moroni, ingegnere di origini laziali ucciso ad Amsterdam, Olanda, negli ultimi giorni di gennaio. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tempi e modalità dell’omicidio dopo la comunicazione del delitto da parte della Farnesina.

Paolo Moroni ucciso in Olanda

La vicenda che ha coinvolto l’uomo ha ancora pochi elementi certi. Tra questi il fatto che, pochi giorni prima di venire ucciso, era tornato nella cittadina dei Paesi Bassi per lavoro. Poi di lui si sono perse le tracce e la famiglia non è più riuscita a contattarlo, fino a quando non ha ricevuto la telefonata del Ministero degli Esteri che ha rivelato la tremenda verità.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, diretti dal capitano Mattia Bologna, insieme alla Polizia di Amsterdam. Sono diversi i dettagli da accertare, in primis se Moroni abbia soggiornato nel suo appartamento o si sia appoggiato da qualche amico (stava facendo alcuni lavori di ristrutturazione), e poi tempi, modalità e movente dell’omicidio. L’unico particolare trapelato è che si sta indagando su una pista italo-olandese che lascia intendere che nel caso siano coinvolte anche persone di quella nazionalità e che vi siano già dei sospetti.

Paolo Moroni ucciso in Olanda: chi era

Professionista stimato figlio di Enrico e fratello di Ettore, titolare del ristorante “Tramontana” sulla Provinciale dei Sassicari, Paolo lavorava da molti anni nella città olandese. Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico Galilei di Civitavecchia e aver conseguito la laurea in Ingegneria, aveva infatti trovato lavoro ad Amsterdam presso un’azienda. Durante la pandemia era tornato in Lazio per lavorare in smart working ma negli ultimi giorni aveva fatto ritorno ad Amsterdam.