Paolo Noise, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi a causa di gravi problemi di salute, ha svelato un retroscena piccante. Sembra che Christopher Leoni abbia pizzicato Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini mentre facevano l’amore.

Dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi a causa di un malore, Paolo Noise ha raccontato alcuni dettagli piccanti su Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Stando a quanto rivelato dallo speaker di Radio 105, Christopher Leoni avrebbe beccato Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini mentre facevano l’amore. Il naufrago, a detta sua, sarebbe rimasto “schifato“. La coppia è stata l’unica ad aver fatto sesso in Honduras:

Noise è intervenuto a Radio 105 e i suoi colleghi gli hanno chiesto: “Ci sono stati degli inciuci? Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno consumato?“. Paolo, senza peli sulla lingua, ha replicato:

“Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto . E hanno cominciato a fare gli ‘spadaccini’ in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo”.

L’ex naufrago ha ribadito che Cecchi Paone e Simone sono stati gli unici a fare sesso all’Isola dei Famosi.

Non contento, Paolo ha voluto svelare anche la reazione di Christopher quando ha pizzicato Alessandro e il fidanzato in uno dei momenti di passione. Noise ha raccontato:

“Una mattina mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo‘. E io: ‘Che caz** è successo Christopher?’. E mi ha detto: ‘Hanno scop**o’. Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto”.