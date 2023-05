Paolo Noise torna a parlare del malore: "Sono finito in terapia intensiva"

Paolo Noise è tornato a parlare del malore che l’ha costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi. Lo speaker di Radio 105 è finito in terapia intensiva e se l’è vista davvero brutta.

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro. Lo speaker di Radio 105 è stato costretto ad abbandonare il gioco perché ha avuto due malori nel giro di pochi giorni. Di rientro in Italia, l’ex naufrago ha voluto spiegare meglio cosa gli è successo. Dall’hotel di Miami dove si trova per fare scalo, Paolo ha rivelato di essere finito anche in terapia intensiva.

Noise, in collegamento con Lo Zoo di 105, ha raccontato:

Paolo ha sofferto di una condizione gastrointestinale che gli ha causato un grave aumento della pressione sanguigna e un conseguente ricovero d’urgenza.

Noise ha raccontato:

“Ero sdraiato su una spiaggia buia di notte, ci sono voluti 40 minuti di barca dal primo centro medico. Purtroppo è stata una cosa molto pesante anche per Marco che si è spaventato tantissimo. Mi hanno stabilizzato e poi è arrivato l’elicottero di notte, con la pioggia e mi ha portato prima in centro medico e poi ancora in ospedale in terapia intensiva. In quaranta minuti ho preso due elicotteri e mi hanno fatto due stabilizzazioni. (…) Da oggi in poi dovranno cambiare un po’ di cose nella mia vita ma questo mi permetterà di fare tante altre avventure e di stare per tanto tempo con mia moglie. Me la sono vista davvero brutta”.