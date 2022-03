Paolo Vettor morto a 54 anni: ha avuto un malore improvviso mente si allenava

L'agente assicurativo Paolo Vettor è morto a 54 anni per un malore improvviso: si è accasciato a terra mente si allenava con alcuni amici.

Addio a Paolo Vettor, agente della compagnia di assicurazioni Generali morto a 54 anni a causa di un malore improvviso mentre si stava allenando con alcuni amici: nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Paolo Vettor morto

Il dramma si è consumato nella mattina di domenica 27 marzo alle Zattere. Secondo quanto ricostruito, stava correndo in compagnia di alcuni amici quando ha iniziato a non sentirsi bene e si è accasciato a terra. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il malore si è infatti rivelato fatale e non ha lasciato scampo a Paolo, sposato e padre di due figlie giovani.

Ricordato per la sua gioia di vivere, il buonumore e lo sguardo sempre sorridente, i suoi funerali saranno celebrati nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo venerdì primo aprile alle 11.

Paolo Vettor morto: chi era

Agente assicurativo in servizio da anni nell’agenzia di Santa Croce a Venezia, era un uomo in salute e un grande sportivo che spesso si sottoponeva a controlli attraverso la medicina dello sport anche per via delle maratone a cui partecipava da anni.

I colleghi, sconvolti per l’improvvisa scomparsa, ne hanno ricordato la precisione e la passione che dedicava ai clienti e alle pratiche.