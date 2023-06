Papa: 40 anni scomparsa Emanuela Orlandi, mia vicinanza alla famiglia

Roma, 25 giu. (askanews) – Sit-in a Castel Sant’Angelo a Roma in ricordo di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa a Roma 40 anni fa, esattamente il 22 giugno del 1983. Hanno partecipato il fratello Pietro, l’avvocato di famiglia, Laura Sgrò, e la sorella di Mirella Gregori, coetanea di Emanuela anche lei sparita nel nulla 40 anni fa. Magliette e scritte con su scritto “Verità per Emanuela”, i manifestanti dopo il sit in si sono diretti in piazza San Pietro per l’Angelus di papa Francesco, che ha ricordato Emanuela Orlandi.

“In questi giorni ricorre il 40mo anniversario dalla scomparsa di Emanuela Orlandi: desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera”. Lo ha detto papa Francesco dopo l’Angelus rivolto ai fedeli in piazza San Pietro fra i quali c’erano i partecipanti al sit-in organizzato in ricordo di Emanuela: il fratello Pietro, l’avvocato di famiglia, Laura Sgrò, e la sorella di Mirella Gregori, coetanea di Emanuela anche lei sparita nel nulla 40 anni fa.

“Estendo il mio dolore a tutte le persone che portano il dolore di una persona cara scomparsa”, ha aggiunto il pontefice.

Pietro Orlandi, ha commentato positivamente l’intervento del Papa e anche l’apertura di una inchiesta voluta da Francesco. “Io mi auguro che queste parole abbiano un seguito. Queste parole sono già un grande passo avanti rispetto a quanto e chiediamo da anni e anni e che non è mai stato fatto”.