Papa, a Buenos Aires la veglia in piazza durante i funerali

Buenos Aires, 26 apr. (askanews) – La veglia di un gruppo di giovani cattolici prima dell’alba a Buenos Aires, in Argentina, in onore di Papa Francesco, mentre a Roma si svolgevano i suoi funerali in Piazza San Pietro.

La preghiera con le candele a Plaza de Mayo, davanti a un’immagine di Bergoglio, poi i canti al suono dei tamburi per ricordare il pontefice argentino, il primo latinoamericano a capo della Chiesa cattolica.