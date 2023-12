Papa a Cop28: su transizione ecologica andiamo avanti, non indietro

Dubai, 2 dic. (askanews) – “Che questa COP sia un punto di svolta che dimostri una volontà politica chiara e tangibile che possa portare a una decisa accelerazione della transizione ecologica attraverso misure che rispondano a tre requisiti – devono essere efficienti, obbligatorie e prontamente monitorate – e che si realizzino in quattro settori – efficienza energetica, fonti rinnovabili, eliminazione dei combustibili fossili ed educazione a stili di vita meno dipendenti da questi ultimi. Per favore, andiamo avanti e non torniamo indietro”. Papa Francesco ha voluto rivolgersi così ai capi di Stato e di governo riuniti a Dubai per l’assemblea della Cop28 nel suo discorso letto in aula dal segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin.