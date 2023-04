Papa a San Pietro, in 60mila per la Domenica delle Palme

Città del Vaticano, 3 apr. (askanews) – Sono 60mila i fedeli che hanno partecipato in piazza San Pietro alla celebrazione della Domenica delle Palme, che di fatto apre i riti della Settimana Santa, presieduta da Papa Francesco, dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. Il Pontefice non ha rinunciato nemmeno al giro in papamobile fra la folla, in piazza San Pietro per abbracciare la folla.

Francesco sulla sedia a rotelle, ha voluto salutare e stringere la mano a ognuno dei cardinali presenti, scambiando con ciascuno qualche parola. Insomma, un Papa che nonostante la voce leggermente debole per la bronchite acuta, non si è certamente risparmiato.