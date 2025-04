Papa, a Santa Maria Maggiore il pellegrinaggio "parallelo"

Città del Vaticano, 24 apr. (askanews) – C’è un altro pellegrinaggio in corso con tanti fedeli in coda, quello a Santa Maria Maggiore, la basilica dell’Esquilino scelta dal Pontefice argentino per la sua sepoltura.

Italiani ma non solo. Tantissimi gli stranieri che da giorni vengono qui. All’uscita una immagine di Jorge Mario Bergoglio e la scritta Franciscus 1936-2025.

Accanto il libro delle firme per i fedeli. “Caro Papa Francesco, io pregherò per te. Tu prega per me e la mia famiglia”.

“Amava così tanto la Madonna che ha deciso di essere sepolto qui”, dice l’arcivescovo di Kaunas in Lituania, monsignor Kestutis Kevalas, giunto a Roma per i funerali di Francesco. “Ha voluto essere semplice e umile fino alla fine”.

Carlos e Maria arrivano dall’Argentina.

“La morte di Bergoglio è stata una perdita troppo forte. Siamo qui per accompagnarlo in questo momento. Siamo andati a San Pietro e ora a Santa Maria Maggiore. Era un Papa umile, per noi argentini è stata una cosa grandissima aver avuto un Papa che ha rappresentato il nostro popolo: ha fatto la rivoluzione nella Chiesa”.

Alcuni giovani arrivano, invece, dal Brasile per seguire la canonizzazione di Carlo Acutis. “E’ stato un grande Papa”, dicono anche loro. “Siamo rimasti per vedere il funerale, è importante guardare ogni dettaglio di questa cerimonia religiosa”.

Tre drappi rossi sono stati posti sulla facciata principale della Basilica vaticana. Poi la fila per accedere, attraverso la Porta Santa. E poi il percorso verso il luogo di sepoltura scelto da Francesco: sulla navata sinistra, tra la Cappella Sforza e la Cappella Paolina, luogo che ospita l’icona Salus Populi Romani, tanto cara a Bergoglio. Qui il Papa si è sempre recato prima e dopo ogni viaggio internazionale, lo ha fatto anche dopo il ricovero al Gemelli. Sabato 26 aprile, il suo viaggio terreno terminerà qui.