Papa al Gemelli, giornalista argentina: da noi interesse gigante

Roma, 30 mar. (askanews) – “L’interesse di questa notizia per il Papa in Argentina è gigante, quindi tutte le televisioni stanno seguendo le notizie, infatti abito a Milano e sono venuta apposta a Roma. Il popolo argentino sta seguendo questa notizia con molta attenzione perché c’è molto gossip e tante cose che non si sanno, infatti doveva partecipare a un incontro alla Pontificia accademia delle scienze in Vaticano realizzato per un gruppo argentino, prima che succedesse questo aveva avuto un incontro con una persona argentina che lo aveva visto bene e si è sorpreso molto. La gente non sa se è questo o c’è un altro problema”: lo ha detto ad askanews Virginia Priano, corrispondente per Todo Noticias – Argentina, fuori dall’ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato Papa Bergoglio.