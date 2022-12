Papa: 'attenzione, il demonio sa travestirsi da angelo'

Città del Vaticano, 14 dic.(Adnkronos) - "Quando confidiamo troppo in noi stessi e non nella grazia di Dio, allora il Maligno trova la porta aperta". Lo ha ammonito il Papa invitando fedeli e pellegrini, nel corso dell’udienza generale in in Aula Nervi, ad essere vigilanti e a...

Città del Vaticano, 14 dic.(Adnkronos) – "Quando confidiamo troppo in noi stessi e non nella grazia di Dio, allora il Maligno trova la porta aperta".

Lo ha ammonito il Papa invitando fedeli e pellegrini, nel corso dell’udienza generale in in Aula Nervi, ad essere vigilanti e a fare attenzione perché il diavolo sa travestirsi da ‘angelo’. "Se manca la vigilanza, – ha messo in guardia Bergoglio- è molto forte il rischio che tutto vada perduto. Non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo. Questo, infatti, aspetta proprio il momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi, quando tutto va bene, quando le cose vanno ‘a gonfie vele’ e abbiamo, come si dice, ’il vento in poppa’".

Bergoglio ha ricordato ai fedeli di guardarsi dai demoni ’educati’: " Bussano e poi comandano loro nell’animo. Attenti al diavolo educato che tenta di essere un gran signore. La mondanità spirituale va per questa strada. Cari fratelli e sorelle, sembra impossibile ma è così. Tante volte siamo vinti per mancanza di vigilanza. Non abbiamo custodito le porte".

Bergoglio interpella le coscienze: "Ma – ci chiediamo – com’è possibile che possano entrare indisturbati? Come mai il padrone non se ne accorge? Non era stato così bravo a fare il discernimento e a cacciarli? Non aveva avuto anche i complimenti dei suoi amici e dei vicini per quella casa così bella ed elegante, così ordinata e pulita? Già, ma forse proprio per questo si era innamorato troppo della casa, cioè di sé stesso, e aveva smesso di aspettare il Signore, di attendere la venuta dello Sposo; forse per paura di rovinare quell’ordine non accoglieva più nessuno, non invitava i poveri, i senza tetto, quelli che disturbano…

Una cosa è certa: qui c’è di mezzo il cattivo orgoglio, la presunzione di essere giusti, di essere bravi, di essere a posto". Da qui il monito: "Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta. Bisogna rimanere vigilanti. La vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, che è la via maestra della vita cristiana. Il demonio sa travestirsi da angelo".