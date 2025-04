Papa, Card. Ravasi: prossime Congregazioni scelte Conclave, non oggi

Roma, 22 apr. (askanews) – “Saranno le successive congregazioni, quando arriveranno i cardinali da tutto il mondo, a dare indicazioni, come avvenuto nel 2013, in cui saranno date le scelte per il futuro Conclave. Quella di oggi è invece una Congregazione più organizzativa”: lo ha detto il cardinale Gianfranco Ravasi, entrando in Vaticano per la prima Congregazione dei cardinali.

“Con Papa Francesco abbiamo collaborato in tutti questi 12 anni dal punto di vista della cultura – ha risposto Ravasi a chi gli chiedeva un ricordo di Francesco – e contrariamente a quanto qualcuno dice, posso dire che lui aveva una sensibilità istintiva per la cultura contemporanea, era molto attento al problema delle culture femminili e delle culture giovanili, della scienza, per esempio dell’Intelligenza artificiale e della comunicazione, la cultura digitale e soprattutto è stato uno che ha innovato molto il linguaggio della Chiesa stessa”.