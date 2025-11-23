Papa: chiedo rilascio immediato studenti rapiti in Nigeria

Roma, 23 nov. (askanews) – “Ho appreso con immensa tristezza le notizie dei rapimenti di sacerdoti, fedeli, studenti della Nigeria e del Camerun. Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze sequestrati e per le loro famiglie angosciate. Rivolgo un accorato appello affinché vengano subito liberati gli ostaggi ed esorto le autorità competenti a prendere decisioni adeguate e tempestive per assicurarne il rilascio”.

Lo ha detto il Papa al termine della messa celebrata in piazza San Pietro per il Giubileo dei Cori e delle Corali.