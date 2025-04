Papa, Ciciliano: in basilica 50mila accessi nelle prime 24 ore

Roma, 24 apr. (askanews) – “Nelle prime 24 ore ci sono stati quasi 50mila accessi. La basilica è rimasta aperta sino alle 5,30 di questa mattina, con solo una pausa tra le 23 e le 23,30”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, nel corso dell’incontro con la stampa per fare il punto sul coordinamento delle attività legate all’accoglienza e all’assistenza di quanti in questi giorni si trovano o intendono venire a Roma per i funerali di Papa Francesco.

Durante la conferenza, che si tiene nella sede di via Ulpiano, Ciciliano ha aggiunto: “Grazie alle ferrovie sono stati trovati 260mila posti”. Oltre 500 pullman in arrivo sabato a Roma