Papa: Dio doni pace a popoli che vivono tragedia guerra

Roma, 13 ago. (askanews) – Temperature elevatissime, sole a picco, troppo caldo. Per questo, il Vaticano ha deciso di ‘trasferire’ l’udienza generale del mercoledì (che finora si era tenuta in piazza San Pietro) in Aula Paolo VI, al chiuso. Tanti i fedeli presenti all’udienza, gruppi di pellegrini provenienti da tutto il mondo e novelli sposi.

“Supplicate Dio di donare la pace a tutti i popoli che vivono la tragedia della guerra. Vi benedico di cuore” ha detto Papa Leone invocando il dono della pace al termine dell’udienza generale.

Dopo l’udienza Papa Leone XIV torna per qualche giorno di riposo nella residenza estiva di Castel Gandolfo.

Questo pomeriggio il Pontefice raggiungerà la cittadina affacciata sul lago nei Castelli, per fare rientro il 19 agosto.