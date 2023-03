Papa, domani sarà dimesso, domenica a San Pietro per le Palme

Città del Vaticano, 31 mar. (askanews) – Tutto pronto in piazza San Pietro per la solenne celebrazione della Domenica delle Palme, che di fatto apre i riti della settimana santa. Le sedie sono state predisposte, il sagrato è stato allestito, tantissimi i turisti giunti nella Capitale per visitare la Basilica di San Pietro, ma anche tanti fedeli che sono arrivati a Roma per partecipare alle celebrazioni pasquali. Con la speranza di vedere il Papa. Come questa famiglia di Firenze. “Speriamo, per ora preghiamo per lui”.

In effetti non è ancora chiara la forma in cui Francesco parteciperà domenica alla messa delle Palme. Il Vaticano si è limitato ad affermare che “essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della Domenica delle Palme, Passione del Signore”. Non è chiaro se terrà l’omelia, se si affaccerà dalla finestra in piazza San Pietro. Di certo è che, dopo il ricovero al gemelli per bronchite acuta, sabato Bergoglio sarà dimesso.