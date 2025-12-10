Papa: "È irrealistico" cercare la pace in Ucraina senza l'Europa

Castel Gandolfo, 10 dic. (askanews) – “Noi continuiamo a lavorare sotto traccia per riportare i bambini a casa e alle loro famiglie”. Lo ha detto il Papa, uscendo da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, parlando ai giornalisti che gli chiedevano dell’incontro con Zelensky di questa mattina. “La Santa Sede – ha aggiunto – è disponibile ad offrire spazio e opportunità per trattative e negoziazioni, che fino adesso non sono state accettate, ma siamo disponibili a cercare una soluzione per una pace duratura e giusta”.

“Il tema principale” dei colloqui “è stata la questione della guerra e la maniera per cercare un cessate il fuoco. Abbiamo parlato specificamente della questione dei bambini sequestrati e prigionieri, di come la Chiesa può aiutare a riportarli in Ucraina”.

“È irrealistico cercare la pace in Ucraina senza l’Europa. Purtroppo, credo che alcune parti di ciò che ho visto apportino un enorme cambiamento a quella che per molti, molti anni è stata una vera alleanza tra Europa e Stati Uniti”: ha aggiunto il Papa all’uscita di Villa Barberini, a Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti sul piano di pace proposto dal presidente Usa, Donald Trump.