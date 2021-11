Papa Francesco a Assisi per Giornata dei Poveri, folla commossa

Roma, 12 nov. (askanews) – Giornata ad Assisi per Papa Francesco per partecipare all Incontro “di preghiera e testimonianze”, e per incontrare un gruppo di 500 poveri provenienti da diverse parti d Europa e trascorre con loro un momento di ascolto e preghiera. L’Incontro si è svolto in occasione della V Giornata mondiale dei Poveri, che si celebra domenica 14 novembre 2021.

Al suo arrivo, Francesco è stato accolto da alcune autorità sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Molte le testimonianze della folla commossa.

“E’ stata veramente una cosa emozionante e toccante, sono stato onorato di venire dal Papa. Io faccio parte della Caritas di Foligno. Ci ha dato molta carica e molta forza” dice Nicola, senzatetto napoletano che abita a Foligno.

“E’ stato molto ben organizzato, ha toccato veramente il cuore, e il Papa è una persona veramente buona, si vede negli occhi. Un po’ difficile avvicinarlo, toccarlo, parlare con lui” dice Fabian Spagnoli, senzatetto argentino che vive a Perugia; “però l’organizzazione è ottima e l’intenzione bellissima”.