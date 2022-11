Roma, 3 nov. (askanews) – Papa Francesco è partito da Fiumicino per il Bahrein a bordo di un aereo ITA, una visita di quattro giorni, la prima nel paese, importante per il dialogo con l’Islam ma fra molte richieste di un intervento anche sulla situazione dei dirtti umani nel paese. Il Pontefice è stato accompagnato a bordo in sedia a rotelle, come ogni passeggero con difficoltà di deambulazione.