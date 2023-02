Papa Francesco ai fedeli in Sud Sudan: "I Cristiani possono cambiare la storia, Gesù desidera che facciamo come il sale, un pizzico e cambia tutto"

Papa Francesco lo ha detto, anzi proclamato ai fedeli in Sud Sudan: “I Cristiani possono cambiare la storia”.

Di fedeli ne sono accorsi 70mila alla messa che sta celebrando al Mausoleo “John Garang” di Giuba. E nel corso della celebrazione per il suo viaggio pastorale in Africa il Pontefice ha detto: “Noi cristiani, pur essendo fragili e piccoli, anche quando le nostre forze ci paiono poca cosa di fronte alla grandezza dei problemi e alla furia cieca della violenza, possiamo offrire un contributo decisivo per cambiare la storia”.

Papa Francesco parla ai fedeli in Sud Sudan

Poi Bergoglio ha usato la metafora del sale: “Gesù desidera che lo facciamo come il sale: ne basta un pizzico che si scioglie per dare un sapore diverso all’insieme“. Il viaggio di Bergoglio in Africa e in paesi ad alto tasso di cristianizzazione ma ad altissimo tasso di povertà e violenza assume un significato del tutto particolare, per il pontefice e per la Chiesa.

“Grazie per essere accorsi, fratelli e sorelle”

E ancora, in un momento di vera commozione: “Sono grato a tutti voi, fratelli e sorelle che siete accorsi qui numerosi da diverse parti, molti facendo tante ore se non giorni di strada”. I media chiosano spiegando che il Papa ha poi ringraziato per l’affetto dimostrato e “per la vostra fede, per la vostra pazienza, per tutto il bene che fate e per le fatiche che offrite a Dio senza scoraggiarvi, sapendo andare avanti”.