Papa Francesco al Santuario della Beata Vergine Maria di Fatima

Fatima, 5 ago. (askanews) – Quarto giorno di Papa Francesco alle Giornate Mondiali della Gioventù, a Lisbona. Nel suo penultimo giorno in Portogallo, il pontefice è arrivato nel Santuario di Fatima, accolto da decine di migliaia di fedeli.

Nella Cappella delle Apparizioni, Bergoglio sì è intrattenuto a pregare la Beata Vergine Maria di Fatima; nella corona che cinge la testa della statua è incastonato il proiettile che Ali Agca sparò contro Giovanni Paolo II il 13 maggio del 1981.

Francesco ha donato ala comunità di Fatima un Rosario d’oro e poi ha pregato assieme ad alcuni giovani ammalati e detenuti.

Nella serata di venerdì 4 agosto, c’è stato un nuovo bagno di folla per lui al parco Edoardo VII di Lisbona per la Via Crucis più grande e partecipata nella storia della chiesa.

“Gesù è il cammino e noi dobbiamo camminare con lui – ha detto il papa nel suo discorso agli oltre 800mila fedeli che lo ascoltavano – amare è rischioso ma è un rischio che vale la pena di correre perché lui cammina sempre vicino a noi in ogni momento della vita”.

Il Papa, parlando a braccio, ha fatto una catechesi sulla vicinanza di Dio e sull’accompagnamento di Cristo nella vita di tutti, soprattutto nella sofferenza.

“Quando guardiamo il Crocifisso che è una cosa così dura nel dolore – ha detto – vediamo la bellezza dell’amore che dà la sua vita per ognuno di noi”.

“Tutti nella vita abbiamo pianto e ancora piangiamo – ha concluso il pontefice – ma è lì che c’è Gesù accanto a noi. Lui piange con noi. Oggi faremo il cammino delle sue sofferenze ma anche delle nostre ansie e solitudini”.

(Immagini WYD 2023)