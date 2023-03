Papa Francesco cita "Supereroi" di Mr Rain per i 10 anni di Pontificato

Papa Francesco ha citato il pezzo di Mr Rain “Supereroi” durante il discorso per i suoi 10 anni di pontificato: ecco perché l’ha fatto.

Oggi 13 marzo, ricorrono i primi 10 anni del pontificato di Papa Francesco: un avvenimento storico per la Chiesa, che Jorge Mario Bergoglio, nativo di Buenos Aires, sta raccontando attraverso alcuni aneddoti sugli anni trascorsi a Città del Vaticano.

Tra questi ha parlato anche del futuro della Chiesa, e per farlo si è “lasciato aiutare” da una citazione del brano “Supereroi” di Mr Rain. Una scelta sicuramente inaspettata, che ha stupito gli ascoltatori.

«Recentemente, hanno ripreso in una canzone anche una sua celebre frase (frase di Don Tonino Bello, ndr): “Noi siamo angeli con un’ala sola. Per volare, abbiamo bisogno di restare abbracciati al fratello, cui prestiamo la nostra ala e da cui prendiamo l’altra ala, necessaria per volare“. Nessuno si salva da solo».