Papa Francesco: “Coppie preferiscono cani e gatti ai figli”

"Le coppie preferiscono gli animali domestici ai figli": così ha dichiarato Papa Francesco, suscitando la reazione dell'Enpa. "Persevera nell'errore" ha dichiarato l'associazione

Durante l’incontro con le partecipanti al Capitolo Generale delle Figlie della Carità Canossiane, Papa Francesco ribadisce come le coppie preferiscano avere cani e gatti invece che dei figli. L’Enpa: “Il Pontefice sbaglia a contrapporre i figli con animali domestici”.

“Le coppie oggi preferiscono avere cani gatti anzichè dei figli“: così ha dichiarato Papa Francesco durante l’incontro con le partecipanti al Capitolo Generale delle Figlie della Carità Canossiane.

“ Per favore, aiutate le famiglie ad avere figli. È un po’ un affetto programmato, un affetto senza problemi “, ha continuato il Pontefice che ha poi parlato del calo demografico in Italia e in Europa, definendolo “ umano, ma è anche un problema patriottico “.

Le dichiarazioni di Papa Francesco hanno suscitato subito una reazione indignata da parte dell‘Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) e di altre associazioni:

Secondo il rapporto citato precedentemente e come afferma anche Carlo Rocchi, presidente Enpa, sarebbero proprio le coppie con figli ad adottare più anmali domestici:

“L’amore per gli animali è un valore in sé, assoluto. Non c’entra avere o non avere i figli, che, come confermano i dati dell’Eurispes non rappresentano un ostacolo”. Ed è piuttosto naturale che le stesse persone che hanno questa predisposizione e generosità nell’accogliere un animale sono le stesse che hanno scelto di cambiare la loro vita per diventare genitori, affrontando mille sacrifici e andando incontro ad altrettante gioie“, così conclude il suo intervento il presidente dell’Ente.