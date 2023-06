Papa Francesco ancora in ospedale: ecco come sta

Papa Francesco ancora in ospedale: ecco come sta

Papa Francesco torna a fare visita all'ospedale Gemelli: il Pontefice sarebbe arrivato al nosocomio capitolino alle 10:40 di stamattina per sottoporsi a dei controlli, ecco il quadro della sua situazione clinica pregressa

Papa Francesco torna a fare visita all’ospedale Gemelli. Stando a quanto si apprende dalle agenzie di stampa, il Pontefice sarebbe arrivato alle 10:40 di stamani, martedì 6 giugno, al presidio ospedaliero capitolino per sottoporsi a dei controlli.

Il ricovero dello scorso marzo

Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario. L’ultima volta che il Pontefice aveva destato preoccupazione per le sue condizioni di salute è stato lo scorso 26 maggio, quando a causa di una febbre anomala era stato costretto a cancellare le udienze del giorno. Andando indietro, lo scorso marzo era stato ricoverato al Gemelli per aver contratto un’infezione respiratoria. E ancora, il ricovero di marzo al Gemelli era il secondo: Papa Francesco era già stato nel nosocomio romano il 4 luglio del 2021, per un intervento chirurgico a cui si era sottoposto a causa una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

La salute del Pontefice

Oramai ottantaseienne, Bergoglio è sempre stato bersaglio di problemi di salute più e meno gravi: ricordiamo l’operazione da giovane al polmone, la ricorrente sciatalgia e, qualche anno fa, l’operazione alla cataratta. Papa Francesco soffre inoltre di gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio che lo costringe spesso a non poter camminare e a muoversi in sedia a rotelle.