Papa Francesco dimesso dal Gemelli: "Sono ancora vivo"

Roma, 16 giu. (askanews) – Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma dove il 7 giugno scorso si era sottoposto a un intervento chirurgico all’addome.

Dopo oltre una settimana di degenza al decimo piano del nosocomio, dopo aver salutato sanitari e infermieri, è stato accolto da una piccola folla di degenti e parenti di malati che lo hanno applaudito e incoraggiato. Francesco che è apparso sereno, in carrozzina, ha risposto con cenni di saluto e sorriso.

Poi ha ringraziato i medici, e a chi gli chiedeva come si sentisse, ha risposto: “Ancora vivo!”. Prima di salire in macchina si è alzato dalla carrozzina. E ai giornalisti che gli domandavano del naufragio dei migranti in Grecia ha detto: “Tanto dolore”.