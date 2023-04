Papa Francesco e le accuse a Wojtyla sul caso Orlandi: "Una cretinata"

Non le ha mandate a dire certo, dopo le parole del fratello di Emanuela, Pietro, che chiamavano in causa il suo predecessore: Papa Francesco ha detto la sua sulle accuse a Karol Wojtyla sul caso Orlandi: “Una cretinata”. In Ungheria il Pontefice risponde alla domanda di una giornalista polacca e liquida la questione. Insomma, Bergoglio ha detto chiaramente: “Una cretinata che hanno fatto”.

Papa Francesco e le accuse a Wojtyla

Papa Francesco ha pronunciato queste parole sull’aereo durante il volo per Budapest. Ed in quel modo il capo della Chiesa ha voluto bollare le insinuazioni su Giovanni Paolo II diffuse nei giorni scorsi in relazione al caso di Emanuela Orlandi. La domanda a Papa Francesco era stata posta da un’inviata polacca, che lo ha ringraziato per la difesa di Papa Wojtyla.

Lui “oggetto di illazioni offensive e infondate”

Il Pontefice aveva già sottolineato che quelle erano frasi pesanti e che Karol Wojtyla era “oggetto di illazioni offensive e infondate”. Il Papa si era anche detto “certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo”. Ma qali erano le accuse? Sno quelle conenute nelle ultime dichiarazioni su Giovanni Paolo II rilasciate da Pietro Orlandi, fratello della ragazza scomparsa il 24 giugno 1983 nella città del Vaticano. L’uomo ha posto dubbi severissimi sulla moralità del defunto pontefice.