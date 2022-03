Papa Francesco, il messaggio sulla guerra: “Conflitto vergognoso”

Papa Francesco ha tenuto una nuova udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni in cui ha condannato con forza la guerra in atto in Ucraina

Il Pontefice torna sulla guerra in Ucraina, durante un’udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni: “Questo conflitto è vergognoso”.

Papa Francesco e le parole sulla guerra in Ucraina

Papa Francesco è tornato sui fatti ucraini e condanna con fermezza il conflitto che si è generato, a causa dell’aggressione da parte della Russia di Putin ai danni del Paese di Zelensky, ormai più di un mese fa.

Bergoglio ha parlato all’udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni: “Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l’umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni.”

L’umanità delle persone, l’aiuto in favore dei tanti profughi

In un momento tanto difficile come quello di un conflitto di tale portata, secondo Bergoglio, alcune persone si sono distinte per bontà e solidarietà, si tratta di coloro i quali hanno deciso di dare una mano ai profughi ucraini: “Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi.

Gente comune, specialmente nei Paesi confinanti, ma anche qui in Italia, dove sono arrivati e continuano ad arrivare migliaia di ucraini. Il vostro contributo è prezioso, è un modo concreto, artigianale di costruire la pace. È fondamentale mantenere la libertà, per essere veramente al servizio delle persone, del bene comune.”