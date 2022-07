Papa Francesco, il Pontefice spiega qual è il “segno distintivo” del cristiano

Il vero cristiano lo si può riconoscere perché porta pace. Lo ha affermato Papa Francesco nel corso della messa celebrata per i congolesi.

Durante la bella quanto significativa omelia pronunciata nel corso della messa celebrata per i congolesi, Papa Francesco ha dedicato un’ampia riflessione su chi è il vero cristiano e cosa bisogna fare concretamente per esserlo: “Il cristiano è portatore di pace, perché Cristo è la pace”, sono le sue parole quanto mai intense.

Il Sommo Pontefice ha dovuto rimandare il viaggio in Africa per via dei dolori al ginocchio.

Papa Francesco: “Il cristiano è portatore di pace”

Papa Francesco ha proseguito affermando che non si è dei veri cristiani nel caso in cui “diffondiamo chiacchiere e sospetti, creiamo divisioni, ostacoliamo la comunione, mettiamo la nostra appartenenza davanti a tutto, non agiamo in nome di Gesù. Chi fomenta rancore, incita all’odio, scavalca gli altri, non lavora per Gesù, non porta la sua pace”.

La preghiera per la Repubblica del Congo

Non ultimo il sommo Pontefice ha invitato a rivolgere una preghiera ai congolesi, non mancando tuttavia di sottolineare che il cristiano per essere pacifico non deve essere necessariamente un cristiano ingenuo: “Oggi, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace e la riconciliazione nella Repubblica Democratica del Congo, tanto ferita e sfruttata”.