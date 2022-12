Papa Francesco: "Il presepe è il segno del vero Natale, un no al consumismo"

Papa Francesco ha parlato parlato dei simboli del Natale, ed in particolare del presepe: è un segno contro il significato commerciale delle feste.

«L’albero e il presepe sono due segni che continuano ad affascinare piccoli e grandi. L’albero, con le sue luci, ricorda Gesù che viene a rischiarare le nostre tenebre, la nostra esistenza spesso rinchiusa nell’ombra del peccato, della paura, del dolore. E ci suggerisce un’ulteriore riflessione: come gli alberi, così anche gli uomini hanno bisogno di radici. Poiché solo chi è radicato in un buon terreno, rimane saldo, cresce, matura, resiste ai venti che lo scuotono e diventa un punto di riferimento per chi lo guarda. Ma senza radici nulla di ciò avviene: senza basi salde si rimane traballanti».

Queste le parole di Papa Francesco nell’udienza nell’Aula Paolo VI, in cui ha ringraziato i donatori dell’Albero di Natale e del Presepio allestiti in Piazza San Pietro in vista delle festività.

Il presepe come simbolo del Natale non commerciale e consumistico

In particolare, il pontefice si è voluto soffermare sul Presepio come simbolo del Natale, e della sua importanza per ricordare i valori cristiani di questa festa, e non quelli subentrati grazie al consumismo.