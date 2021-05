Papa Francesco, il rosario del 1° maggio per invocare la fine della pandemia: dove vederlo

Sabato 1° maggio Papa Francesco reciterà un rosario in diretta da San Pietro: a che ora avrà luogo e dove è possibile seguirlo.

Sabato 1° maggio Papa Francesco reciterà un rosario per invocare la fine della pandemia che da oltre un anno sta sconvolgendo tutto il pianeta. L’iniziativa, voluta da lui stesso, è stata intitolata “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio“.

Rosario del Papa del 1 maggio

Si tratta di un progetto promosso dal Pontificio per la Nuova Evangelizzazione che coinvolgerà per tutto il mese di maggio trenta santuari in tutto il mondo. Il Pontefice darà il via all’iniziativa il primo giorno di maggio recitandolo in diretta dalla Basilica di San Pietro alle ore 18:00. Questa la lista completa dei luoghi scelti:

Nostra Signora di Walsingham in Inghilterra

Jesus the Saviour and Mother Mary in Nigeria

Madonna di Częstochowa in Polonia

Basilica dell’Annunciazione a Nazareth

Beata Vergine del Rosario in Corea del Sud

Nostra Signora Aparecida in Brasile

Our Lady of Peace and Good Voyage nelle Filippine

Nostra Signora di Lujan in Argentina

Santa Casa di Loreto in Italia

Nostra Signora di Knock in Irlanda

Vergine dei Poveri a Banneux in Belgio

Notre Dame d’Afrique in Algeria

Beata Vergine del Rosario di Fatima in Portogallo

Nostra Signora della Salute in India

Madonna Regina della Pace a Medjugorje in Bosnia

St. Mary’s Cathedral in Australia

Immacolate Conception negli Stati Uniti

Nostra Signora di Lourdes in Francia

Meryem Ana in Turchia

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre a Cuba

Madonna di Nagasaki in Giappone

Nuestra Señora de Montserrat in Spagna

Notre Dame du Cap in Canada

Santuario Nazionale Madonna Ta’ Pinu a Malta

Nuestra Señora de Guadalupe in Messico

Madre di Dio a Zarvantysia in Ucraina

Madonna Nera di Altötting in Germania

Nostra Signora del Libano

Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei in Italia.

I religiosi che lo reciteranno guideranno quotidianamente i fedeli nella preghiera nella recita del rosario raggiungendo sacerdoti e famiglie.

Rosario del Papa del 1 maggio: la nota del dicastero pontificio

Papa Francesco interverrà nuovamente il 31 maggio alla chiusura del progetto con la recitazione della preghiera presso la Madonna del Soccorso all’interno della Basilica di San Pietro e presso la Cappella Gregoriana dove sono conservate le reliquie di San Gregorio di Nazianzeno. Una nota del dicastero pontificio ha spieato che con la preghiera del Rosario “ogni giornata del mese è caratterizzata da un’intenzione di preghiera per le varie categorie di persone maggiormente colpite dal dramma della pandemia“. Si pregherà dunque per coloro che non hanno potuto salutare i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i senza tetto e per le persone in difficoltà economica e per tutti i defunti.

Rosario del Papa del 1 maggio: dove seguirlo

Il Rosario recitato da Papa Francesco il 1° maggio andrà in onda a partire dalle ore 18:00 su Tv2000, in collaborazione con Vatican News, visibile al canale 28 del digitale terrestre e al canale 157 di Sky. Lo stesso appuntamento verrà replicato nella giornata di lunedì 31 maggio per la chiusura dell’iniziativa. Sempre sullo stesso canale tutti i giorni del mese verranno mandati in onda gli appuntamenti quotidiani del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei. Dal lunedì al sabato alle ore 6.30 ci sarà in diretta il Buongiorno a Maria e alle ore 7, 8.30 e 19 la Santa Messa.