Papa Francesco in carrozzina in Vaticano: “Non riesco a camminare”

Papa Francesco, da qualche tempo, soffre di problemi al ginocchio, che lo hanno portato anche a rimandare e annullare alcuni impegni. Questa mattina, giovedì 5 maggio, si è presentato all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano, sorridente e in buono stato fisico. Il pontefice è arrivato su una carrozzina, spinto dal fidato maggiordomo.

Sono giorni che Papa Francesco soffre di problemi al ginocchio, per questo è stato costretto a cancellare udienze e impegni ufficiali.

“Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico” ha dichiarato nei giorni scorsi. Bergoglio soffre da tempo di gonartrosi, ovvero artrosi al ginocchio destro. Il dolore è aumentato e camminare sta diventando sempre più difficile. I medici gli hanno consigliato di essere operato.