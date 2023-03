Papa Francesco in ospedale, affaticato dopo l’udienza generale: ha bisogno d’aiuto per salire in auto

Papa Francesco ricoverato in ospedale: prima del trasferimento in ospedale, il Pontefice è stato fotografato visibilmente affaticato dopo l’udienza generale a Piazza San Pietro.

Papa Francesco in ospedale, affaticato dopo l’udienza generale

Nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, Papa Francesco è stato trasportato in ambulanza al Gemelli di Roma. Presso la struttura sanitaria, il Pontefice è attualmente ricoverato: a seguito degli accertamenti effettuati, i medici hanno formulato una diagnosi di infezione respiratoria.

Mentre il Santo Padre si accinge a trascorrere la notta nell’appartamento al decimo piano del policlinico romano, alcune foto scattate nella mattina ritraggono Bergoglio visibilmente affaticato mentre viene aiutato da alcuni uomini del suo entourage a salire a bordo della sua auto al termine dell’udienza generale settimanale che si è tenuta in Piazza San Pietro. Poco dopo, il Papa è stato trasferito al Gemelli per sottoporsi ad alcuni accertamenti.

Ha bisogno d’aiuto per salire in auto

Sta in piedi a fatica Papa Francesco. Lo dimostrato le foto scattate dopo l’udienza generale settimanale in Piazza San Pietro. Il volto del Santo Padre è distorto in una maschera di dolore mentre si alza dalla sedia a rotelle ormai abitualmente impiegata per i suoi spostamenti per salire in auto e fare ritorno a Casa Santa Marta, la sua residenza.

Negli scatti, si vede il pontefice che, a fatica, si tiene aggrappato con una mano al bastone mentre uno degli uomini del suo entourage lo aiuta a sorreggersi e a prendere posto sulla sua auto.