Papa Francesco in un negozio di dischi: visita a sorpresa a una coppia di vecchi amici

Papa Francesco va a trovare alcuni suoi amici in un negozio dischi e viene immortalato in uno scatto già affidato alla storia.

Papa Francesco è andato in un negozio di dischi nel centro di Roma per salutare i proprietari dello stesso, dei suoi vecchi amici che conosceva ancor prima di diventare Santo padre. L’immagine del Pontefice che esce dall’esercizio commerciale è stata fotograta dal il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell’agenzia Rome Reports, che per caso passava in prossimità del negozio.

Papa Francesco in un negozio di dischi

È dalla Sala stampa vaticana che è arrivata poi la notizia che il Papa si sia recato nel negozio di dischi Stereosound, in prossimità del Pantheon, per “benedire il locale ristrutturato”.

Papa Francesco fa visita ad amici in un negozio di dischi

La visita, stando a quanto riferito, sarebbe durata meno di un quarto d’ora e si sarebbe svolta intorno alle 19 di ieri, 11 gennaio.

La titolare del negozio di dischi ha riferito di un’incontro “pieno di umanità” che avrebbe innescato “un’emozione immensa”.

Papa Francesco, la foto nel negozio di dischi

Al Papa sarebbe stato donato anche un disco di musica classica. La proprietà di Stereosound riferisce anche del fatto che il Pontefice sia un loro cliente di vecchia data che già quando era un semplice sacerdote era solito frequentare il negozio di dischi.